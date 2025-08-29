Escolas da Prefeitura promovem ações inclusivas durante a Semana da Pessoa com Deficiência





Ao longo desta semana, alunos e professores da rede municipal de Guarulhos participaram de importantes momentos de aprendizado e de reflexão em celebração à Semana da Pessoa com Deficiência. As atividades abordaram a importância da acessibilidade e valores como inclusão, respeito e empatia dentro e fora do ambiente escolar.

Na terça-feira (26), a EPG Amador Bueno, no Taboão, promoveu uma palestra enriquecedora envolvendo alunos, famílias e a equipe escolar sobre o tema, evento que contou com a presença da subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, e da professora Vanessa Carrilho Lanzarotto, servidora da Prefeitura de Guarulhos e responsável pelos alunos com deficiência visual. Vanessa atua como educadora social, ministrando aulas do sistema Braille e Soroban (método do menor valor relativo).

Durante a apresentação, as crianças, pais e equipe escolar puderam conhecer mais de perto a realidade dos estudantes com deficiência visual, compreendendo como se alfabetizam, leem, escrevem, jogam videogame e utilizam recursos tecnológicos, como computadores e celulares em seu cotidiano.

Para tornar a experiência ainda mais significativa, foram apresentados instrumentos utilizados no processo de aprendizagem e autonomia desses alunos, como a máquina de Braile, o Soroban (ábaco japonês) e outros materiais adaptados.

A diretora Chrestiane Vaz, a vice-diretora Ângela Barbosa e a coordenadora pedagógica Elisabete Machado destacaram que a inclusão de pessoas cegas no cotidiano escolar é fundamental para a construção de uma educação verdadeiramente democrática e humana.

Autismo

Já na EPG Érico Veríssimo, no Jardim Fortaleza, nesta quinta-feira (28) foi realizada uma hora-atividade com o grupo de professores e estagiários, organizado pela professora do AEE, Diemes Darley, também em parceria com Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, com ênfase no autismo.

O autismo é a condição de neurodesenvolvimento com maior crescimento em diagnósticos atualmente. Esse aumento não representa um problema, mas sim um sinal de que mais pessoas estão sendo vistas, reconhecidas e compreendidas. Com isso, é fundamental que a sociedade aprenda a respeitar, a incluir e a garantir seus direitos, valorizando sua singularidade e potencial. É importante a equipe de apoio à inclusão garantir o suporte, o acolhimento e as oportunidades de aprendizagem a todos os educandos.

A professora Tereza Regina trabalhou a temática da diversidade com as crianças por meio da leitura do livro da “Turma da Mônica”, atividade que também foi acompanhada pelos pais, fortalecendo o respeito as adversidades. A formação foi essencial para apoiar e fortalecer cada vez mais o trabalho dos professores e contou com a entrega de um informativo apresentando as deficiências ocultas, simbolizado pelo girassol.

Nesse movimento, diversas escolas da rede municipal realizaram ações voltadas ao tema, promovendo informação, reflexão e conscientização junto à comunidade.

As ações possibilitaram à comunidade escolar ampliar seus conhecimentos sobre acessibilidade, fortalecendo valores como inclusão, respeito e solidariedade, além de reafirmar o compromisso da Secretaria de Educação em garantir uma educação de qualidade para todos, valorizando a diversidade e a formação de cidadãos mais conscientes.