ExpoCriatividade 2025 tem inscrições abertas





Entre os dias 20 e 24 de outubro, durante a Semana do Conhecimento 2025, acontece a nona edição da ExpoCriatividade, uma mostra anual de projetos elaborados por professores da rede municipal de ensino, estudantes da educação infantil, do ensino fundamental I e da educação de jovens e adultos (EJA), integrantes dos Centros de Educação Unificados (CEUs) e demais agentes educacionais da cidade.

Promovida pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ExpoCriatividade tem como objetivo divulgar trabalhos dos educadores e educandos, especialmente voltados às áreas de ciência e tecnologia, bem como, além da mostra dos projetos, o evento oferece aos participantes de atividades culturais, educativas e de entretenimento.

Para participar é necessário acessar o portal de inscrição https://sdc.guarulhos.sp.gov.br/index.php/SDC/submissao para submeter o projeto. Os trabalhos aprovados serão apresentados pelos professores e sua turma nos dias 23 ou 24 de outubro. O tema da edição deste ano será: “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, em alinhamento com os demais quadros da Semana do Conhecimento 2025, voltados aos diversos níveis de formação acadêmica – ensino fundamental II, médio e técnico, ensino superior e pós-graduação.

Além da participação na mostra, haverá atividades e oficinas diversas para incentivar a ciência e a inovação de forma lúdica, para que os pequenos aprendam na prática, com a mão na massa.

A Semana do Conhecimento

Tradicional evento científico e acadêmico de Guarulhos, a Semana do Conhecimento chega neste ano a sua nona edição, consolidando-se como principal ponto de encontro entre estudantes e professores dos diversos níveis. A grande mostra acontece anualmente no Centro Municipal de Educação (CME) Adamastor, localizado na avenida Monteiro Lobato, 734 – Guarulhos. Em 2025, o evento será realizado entre os dias 20 e 24 de outubro.