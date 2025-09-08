O maior Festival de Peixes e Frutos do Mar está de volta na Ceagesp





Nesta quinta-feira (11), o tão esperado Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp retorna ao Espaço Gastronômico Ceagesp, localizado na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo.

A Edição 2025 do evento funcionará de quinta a domingo e oferecerá dezenas de opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, para o público comer quantas vezes quiser.

O festival oferece pratos de entrada, um buffet completo de saladas, além de pratos principais e acompanhamentos. O público vai encontrar os pratos fixos do cardápio de todos os dias, entre eles, os Camarões no espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, servida num tacho de 1,20 m de diâmetro, que fazem sucesso na Ceagesp desde 2013, quando foi realizada a primeira edição deste evento gastronômico.

Mas as pessoas já começam a comer assim que chegam. A recepção é feita com Casquinha de Siri, Acarajé e Caldinho de Peixe. No salão principal, vão encontrar mais peixes e frutos do mar, sempre para saborear o quanto quiser. Vai ter Camarão recheado com Catupiry e empanado com farinha Panko, receitas com diversos tipos de peixes, de água doce e salgada, que variam a cada semana, saladas, recheadas de frutos do mar, entre tantas outras opções.

Entre os pratos de acompanhamento, o público terá delícias como Bobó de Camarão, Camarão Internacional, Moqueca à Baiana, Pirão de Peixe, Arroz Branco, Arroz de Ervas, entre outros, que também mudam semanalmente, para surpreender o público.



Saladas destacadas

Preparadas também com itens muito frescos da própria Ceagesp, o público contará ainda com diversas opções de saladas. Entre elas, não faltarão itens como Salada de Frutos do Mar, Salada Mediterrânea de Lula, Mexilhões na Casca com Molho de Alcaparras, Mini Marisco ao Vinagrete, Tiraditos de Peixe Branco, Salada de Salmão, Ceviches (Clássico e Peruano), entre uma infinidade de opções refrescantes.

Sempre uma novidade

Além de todas as demais opções de pratos e saladas, quem for ao Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá, todas as semanas, variados pratos especiais, inclusos no cardápio. Para a experiência ficar ainda mais completa, veja, a seguir, o que o evento oferecerá como pratos extras, diariamente, aos frequentadores.

Pratos especiais a cada dia

· Quinta-feira: Ostras Frescas e Caranguejada

· Sexta-feira: Lagosta sapateira

· Sábado: Caranguejada e Ostras

· Domingo: Macarrão com Camarão no Queijo Parmesão Grana Padano e Chiclete de Camarão.

Funcionamento

O evento funcionará no Espaço Gastronômico Ceagesp, sempre de quinta a domingo, nos seguintes dias e horários:

· Quinta e sexta: das 18h às 23h30 (jantar);

· Sábados: das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar);

· Domingos: das 12h às 17h (somente almoço).

Preço

O valor fixo, que dá direito a aproveitar, à vontade, todos os pratos, é de R$ 129,90 por pessoa. Nesse valor, estão incluídos ainda as entradas e os acompanhamentos. Lembrando que as bebidas e as sobremesas serão cobradas à parte.

Crianças de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor fixo por pessoa (R$ 64,95). Bariátricos têm 20% de desconto sobre o valor fixo cobrado por pessoa (R$ 103,92), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Viagem

Quem quiser, pode levar para casa as delícias da Edição 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Confira, a seguir, as opções disponíveis nesta temporada.

· Camarões: R$ 149,90 o kg;

· Ostras: R$ 48,00 a dúzia;

· Kit Acarajé: R$ 45,00;

· Demais pratos: R$ 99,90 o kg.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2025

· Quando: de 11 de setembro a 21 de dezembro (de quinta a domingo)

· Onde: Espaço Gastronômico Ceagesp

· Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo)

· Horários: quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar); sábados, das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar); domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

· Estacionamentos: O estacionamento de automóveis é terceirizado e fica no mesmo local. O de motos, tem entrada pelo Portão 2, na mesma avenida.

· Mais informações e cardápio: www.festivaisceagesp.com.br