Atendimento do Procon nos Bairros segue este mês em mais localidades da região do Pimentas





O projeto Procon nos Bairros atenderá ao longo deste mês nos seguintes bairros da região do Pimentas: Jardim Silvestre, Jardim Imperial e Jardim Oliveira, sempre no horário das 10h às 16h, disponibilizando os mesmos serviços oferecidos nos postos fixos do órgão. Nesta terça-feira (9), a van estará localizada em frente à EPG Nelson de Andrade (rua Ibateguara, 224), no Jardim Silvestre, para atender os moradores do bairro e imediações.

Na semana seguinte, dia 18, será a vez do Jardim Imperial receber o projeto Procon nos Bairros, cujo veículo atenderá a população em frente ao Hospital Pimentas-Bonsucesso (rua São José do Paraíso, 100).

Já no dia 25 (quinta-feira), a unidade itinerante se localizará em frente à EPG Chico Mendes (rua Iati, 55), no Jardim das Oliveiras, oferecendo aos consumidores os serviços da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor.

O veículo da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor está desde o início de agosto percorrendo semanalmente diversas localidades desta extensa região. Na semana passada, os munícipes da Cidade Parque Brasília puderam contar com o atendimento da unidade móvel em frente à EPG Graciliano Ramos.

Serviços oferecidos

Entre os serviços disponibilizados pelo projeto Procon nos Bairros estão desbloqueio da Nota Fiscal Paulista, orientações e abertura de reclamações. Os agentes do órgão também poderão verificar eventuais queixas de consumidores sobre estabelecimentos comerciais nas imediações que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Atendimentos

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 29, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312

O Procon Guarulhos atende também pelo Disque-Denúncia 151.