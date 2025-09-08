Núcleo do Idoso recebe inscrições para curso gratuito de inclusão digital

O Núcleo do Idoso está recebendo inscrições de pessoas com idade a partir dos 60 anos para participar do curso gratuito de inclusão digital gratuito, que irá ensinar sobre o uso do celular e do computador no dia a dia. Interessados devem se inscrever no equipamento da Prefeitura, localizado na rua dos Jesuítas, 483, Cidade Satélite.
As aulas acontecem três vezes por semana em horários distintos: segunda-feira, das 13h às 15h; terça-feira, das 9h às 11h e das 13h às 15h; e quarta-feira, das 13h às 15h.
O curso abordará noções básicas de informática (como usar o WhatsApp, e-mail, navegadores); dicas para navegar com segurança na internet; como identificar e evitar golpes online muito comuns atualmente; acesso com segurança a serviços públicos e bancários digitais, entre outros assuntos.
A Subsecretaria de Políticas para o Idoso integra a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil.