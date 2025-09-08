Amor, união e solidariedade marcam o Casamento Comunitário 2025 em Guarulhos





Guarulhos viveu uma noite inesquecível no último sábado (6), com o Casamento Comunitário 2025, que uniu oficialmente 27 casais em uma cerimônia repleta de emoção e esperança. O evento realizado no Espaço Inter foi marcado pelo brilho nos olhos dos noivos e pelo sentimento de que o amor é capaz de transformar vidas.

A celebração, sem custos aos cofres da Prefeitura, só foi possível graças ao compromisso e à dedicação dos patrocinadores e da equipe, que abraçaram o projeto com muito carinho e profissionalismo. Participaram as seguintes empresas: Doremus, Instituto Embelleze, Japastel Sushi Bar, Priscila de Sá Decorações, Lopes Supermercados, Oregon Buffet, Magic City, RV Ímola, Portobel, HCI Group e Grupo Porto Velho.

Em clima de alegria, acompanhada pelo prefeito Lucas Sanches, a primeira-dama Carol Sanches expressou sua emoção ao ver os casais começando a nova etapa de suas vidas com tanto amor. A presidente do Fundo Social de Solidariedade destacou que a cerimônia ficará para sempre na memória de todos os presentes e antecipou a celebração de mais histórias de vida e de amor nas próximas edições.

O Casamento Comunitário 2025 foi mais do que uma cerimônia. Foi a prova de que, quando a cidade se une, grandes histórias podem ser escritas — histórias de amor, cumplicidade e futuro.