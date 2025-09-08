Prefeitura abre inscrições para curso de criação de abelhas sem ferrão





A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, vai promover o Curso de Meliponicultura, que consiste na criação de abelhas nativas sem ferrão. A formação é gratuita, dividida em quatro módulos, ministrado aos sábados, no CEA – Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, com início neste sábado (13), das 10 às 12h.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos e se inscrever antecipadamente, pois as vagas são limitadas. As aulas serão presenciais e os participantes que obtiverem 80% de presença receberão certificado.

Módulo 1 – dia 13/09 das 10 às 12h.

Trilha de Sensibilização no Bosque Maia – As abelhas: Caracterização e Importância

Módulo 2 – dia 11/10 das 10 às 12

Diferença entre Apicultura e Meliponicultura

Módulo 3 – dia 08/11 das 10 às 12h.

Ecologia e Biologia das abelhas Nativas

Comportamento das Abelhas Sem Ferrão

Módulo 4 – 06/12 das 10 às 12h.

Manejo Básico de Abelhas Sem Ferrão

Tipos de Caixas e Instalação de Meliponários

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OdYQVO7_FtQVGrnAhxS2CF–dfoa4DkuTtSobR_wdP4/edit?resourcekey=&gid=2113843844#gid=2113843844

Ou pelo QrCode