Prefeitura forma mais 35 pessoas para integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos





Desde a semana passada, mais 35 pessoas passaram a integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG). Na noite de quarta-feira (3), elas participaram da formação gratuita desenvolvida pela Subsecretaria da Juventude, que prepara e orienta interessados para atuar como voluntários em ações sociais, hospitais, escolas, asilos e eventos.

Atualmente a CVG conta com mais de 1,2 mil pessoas cadastradas. A ideia do programa é unir quem deseja ajudar e colaborar espontaneamente com a comunidade a órgãos e instituições que precisem de pessoas para auxiliá-los.

Para fazer parte da Central do Voluntariado de Guarulhos é necessário ter 18 anos ou mais, cadastrar-se no link https://gestaovoluntariado.guarulhos.sp.gov.br e participar da formação para obter certificado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604 ou WhatsApp: (11) 99637-2799.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.