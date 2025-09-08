Orgulho e civismo encerram a Semana da Pátria 2025 na rede municipal





Na última sexta-feira (5) as escolas da Prefeitura de Guarulhos realizaram desfiles descentralizados em comemoração à Independência do Brasil, com participação de alunos e familiares. Além dos desfiles, as atividades incluíram apresentações, homenagens à história da nação brasileira e outras ações pedagógicas.

Na EPG Evanira Vieira Romão, na Vila Augusta, as professoras produziram junto aos alunos um painel com o tema “O que tem em Guarulhos”. Reafirmando o orgulho e o sentimento de pertencimento à cidade, o trabalho destacou personalidades e símbolos locais, como a ginasta Rebeca Andrade, o time de vôlei masculino de Guarulhos campeão paulista em 2023 e a Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG), além de pontos marcantes da cidade como o Lago dos Patos, Zoo de Guarulhos, Bosque Maia e Estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM (Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos), que atende o Aeroporto Internacional. Na sequência, os alunos participaram de um desfile até a tenda do Parque Júlio Fracalanza, onde realizaram um jogral temático e cantaram os hinos.

Mais escolas

Na EPG Zilda Furini Fanganiello, no Jardim Leblon, o desfile contou com a brilhante participação da fanfarra da Escola Estadual Bartholomeu de Carlos, que encantou o público com sua apresentação vibrante, cheia de ritmo, talento e patriotismo. Para vice-diretora Adriana Paiva, foi uma verdadeira celebração da cidadania, da cultura e da união, envolvendo alunos, professores, familiares e comunidade em momento especial.

Já a EPG Nicolina Bispo, na Vila Carmela, também promoveu um desfile com as crianças, no qual carregaram cartazes temáticos e outros trabalhos artísticos, evidenciando a bandeira e as cores do Brasil.