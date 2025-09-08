Córrego no Marcos Freire é desassoreado pela Prefeitura





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta segunda-feira (6) o desassoreamento de um trecho do Córrego Parati-Mirim, na região do Marcos Freire, próximo ao limite com o município de Itaquaquecetuba. A execução do serviço foi supervisionada pela Regional Pimentas.

A ação de zeladoria contou com o apoio de uma retroescavadeira hidráulica para retirar os detritos e resíduos acumulados no leito do córrego. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez das águas e, consequentemente, reduzir o risco de alagamentos.

Boca de lobo

Entre a noite de sábado (6) e a madrugada de domingo (7), a SAR realizou a desobstrução de uma boca de lobo localizada na rua Nicolau Falci, na Vila Rio de Janeiro. O equipamento, que integra o sistema de drenagem de águas pluviais, estava obstruído.

A equipe responsável pela ação fez a limpeza manualmente e também utilizou um caminhão hidrojato, que lança água sob pressão para promover a desobstrução.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.