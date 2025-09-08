Casas da Mulher recebem inscrições para oficinas gratuitas de automaquiagem





Estão abertas as inscrições para o público feminino participar das oficinas gratuitas de automaquiagem promovidas pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, nas cinco Casas da Mulher Clara Maria (Vila Galvão, Recreio São Jorge, Haroldo Veloso, Bom Clima e Pimentas). Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

As oficinas começam na próxima semana e ocorrerão sempre às 10h, nas seguintes unidades: segunda-feira (15) na unidade Bom Clima (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo); terça-feira (16) no Haroldo Veloso (rua Agostinho dos Santos, 2, no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso), quarta-feira (17) no Pimentas (CEU Pimentas – estrada do Caminho Velho, 351), quinta-feira (18) no Recreio São Jorge (rua das Margaridas, s/nº ) e na sexta-feira (19) na Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão).

A iniciativa da pasta visa a promover a autoestima da mulher, o empoderamento, além de oferecer conhecimento que possibilita a geração de renda e caminho para o empreendedorismo.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.