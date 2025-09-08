Várias modalidades movimentam o fim de semana na Olimpíada Colegial Guarulhense





Neste sábado (6), as modalidades judô e vôlei de praia tiveram suas competições no CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia, e no Bosque Maia, respectivamente. Já o karatê e a natação aconteceram no domingo (7), também no CSE João do Pulo.

No judô, o Colégio Marconi, que lidera a classificação geral, garantiu pódio nas quatro categorias masculinas, ficando em terceiro no pré-mirim, em primeiro no mirim e no juvenil e em segundo no infantil.

No pré-mirim, completaram o pódio a EE Professor José Sylvio Cimino e o Colégio Saint Germain, em primeiro e segundo lugares, respectivamente. No mirim, o Colégio Parthenon Bom Clima foi vice-campeão, e o Instituto Educacional Santa Helena ficou em terceiro. No infantil, a EE Tomie Ohtake foi campeã, e o Instituto Educacional Santa Helena ficou em terceiro. No juvenil, a EE Maria Helena Faria Lima e Cunha garantiu o segundo lugar, seguida do Colégio Cidade Jardim Cumbica.

Pelo feminino, a classificação ficou assim: no pré-mirim, Parthenon Bom Clima em primeiro, Parthenon Vila Augusta em segundo e Colégio Saint Germain em terceiro. No mirim, Parthenon Bom Clima campeão, Instituto Educacional Santa Helena em segundo e EE Professora Valderice Therezinha de Campos Marchini em terceiro.

No infantil, o Colégio Saint Germain foi campeão, o Instituto Educacional Santa Helena vice e o Colégio Marconi terminou em terceiro. E, fechando o juvenil, o Colégio Marconi ficou em primeiro lugar, seguido do Colégio Autêntico em segundo e da EE Maria Angélica Soave em terceiro.