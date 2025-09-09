CastraPet Móvel atende região do Jardim Cumbica na próxima semana





O CastraPet móvel, ação de castração gratuita de gatos e cães de até 20kg, vai receber inscrições presenciais na próxima segunda-feira (15), das 9h às 15h na avenida Atalaia do Norte, 746, Jardim Cumbica.

Para se inscrever, o interessado tem de ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência na região atendida. As cirurgias serão realizadas no mesmo local, entre os dias 16 a 19, e as vagas são limitadas.

A castração de cães e gatos traz vários benefícios, como, por exemplo, a prevenção de doenças nos órgãos reprodutores, tumores, redução da agressividade e de comportamentos indesejáveis como a marcação de território e a reprodução sem controle.