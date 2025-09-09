Processo seletivo para Orquestra Jovem de Guarulhos termina na sexta-feira





As inscrições para o processo seletivo da Orquestra Jovem de Guarulhos foram prorrogadas para até esta sexta-feira (12). Os interessados devem acessar o link bit.ly/OJMG2025_4 e preencher o formulário.

Para participar é preciso ter entre 14 e 28 anos, não receber benefício de outro programa social do município e comprovar ser estudante do instrumento ao qual concorre. Existem vagas para violinos (2), violas (2), contrabaixo (1), fagotes (2), oboé (1), trombone (1) e percussionista (1). Todos os instrumentos terão cadastro reserva, além de violoncelo, flauta, clarinete, trompete, trompas, tuba e piano.

Os aprovados passarão a integrar o quadro de bolsistas da Orquestra Jovem de Guarulhos e receberão um auxílio financeiro mensal de R$ 1.040,00. Entre as atribuições, estão a disponibilidade para participar de no mínimo três ensaios semanais com três horas de duração cada, bem como de concertos com horários e agenda pré-estabelecidos.

A inscrição

O candidato deverá fazer o envio através de upload digital do RG, CPF ou CNH, comprovante de residência com CEP e declaração de professor ou instituição de ensino que comprove estar estudando música de forma regular.

Após o envio do formulário, o candidato receberá um e-mail com a confirmação de sua inscrição. Posteriormente, receberá em outro e-mail o código de registro do seu processo de inscrição e os detalhes de data e horário reservados à sua prova.