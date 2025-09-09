Olimpíada Colegial Guarulhense define campeões do karatê e natação





O último domingo (7) foi de muita emoção no CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia. O local recebeu as competições de karatê e natação da Olimpíada Colegial Guarulhense 2025 e definiu as medalhas para os participantes dessa edição.

Pela modalidade karatê, o Colégio Marconi garantiu o primeiro lugar em quatro das oito categorias, sendo: mirim e juvenil masculino e infantil e juvenil feminino. O Colégio Cidade Jardim Cumbica foi campeão no pré-mirim feminino e masculino. Completaram os campeões CEU Pimentas no infantil masculino e Instituto Ashbel Simonton no mirim feminino.

Já na natação, as oito modalidades tiveram o mesmo vencedor. O Colégio Marconi garantiu o campeonato em todas as categorias: pré-mirim masculino e feminino; mirim masculino e feminino; infantil masculino e feminino; e juvenil masculino e feminino.

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, responsável pela organização da OCG, oito modalidades ainda seguem na disputa: atletismo, basquete, futebol, futsal, ginástica artística, handebol, tênis de mesa e vôlei.