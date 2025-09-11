Guarulhos celebra a chegada da primavera com festival no Bosque Maia





O Bosque Maia receberá nos próximos dias 20 e 21 de setembro a Festa da Primavera, celebração do início da estação que acontece em ambos os dias a partir das 13h, na tenda central do parque. O evento, aberto ao público e gratuito, oferecerá vasta programação para todas as idades, resgatando tradições e promovendo o convívio familiar e comunitário em um dos espaços mais verdes da cidade.

A programação inclui barracas de comidas, doces artesanais e frutas da estação, além de apresentações musicais com bandas e grupos regionais.

Os horários das atrações serão divulgados em breve no portal guarulhos.sp.gov.br/agenda.