Prefeitura desenvolve ações de zeladoria em diversos pontos da cidade





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), mobilizou nesta quarta-feira (10) equipes de zeladoria das regionais Vila Galvão/Cabuçu e Cumbica para a realização de serviços de remoção de resíduos e roçagem.

Sob a supervisão da Regional Vila Galvão/Cabuçu, resíduos descartados irregularmente foram removidos na rua Buriti dos Lopes, no Jardim Palmira, e na rua Haral, no Picanço. Já os serviços de roçagem e capina do mato alto ocorreram em área pública na rua Buriti dos Lopes, esquina com a avenida Alfredo Barbosa, no Jardim Palmira, e nas margens de uma travessia de córrego localizada na avenida Pedro de Souza Lopes, no Parque Continental.

A Regional Cumbica, por sua vez, coordenou a retirada de resíduos na praça Orobó e nas ruas Centenário do Sul, Ipecaetá do Sul e Jandaira, no Jardim Presidente Dutra, além da rua França e da avenida Brasil, no Jardim das Nações. Os trabalhos de roçagem e capina foram executados na avenida Francisco Xavier Corrêa e na rua Jardim Filho, no Inocoop, bem como na praça Orobó, no Presidente Dutra.

Ainda no Jardim Presidente Dutra, uma boca de lobo, localizada na rua Cândido Sales, foi reformada. O equipamento, que integra o sistema de drenagem de águas pluviais, encontrava-se comprometido.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.