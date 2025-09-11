Basquete encerra participação na Olimpíada Colegial Guarulhense e conhece campeões





Nesta quarta-feira (10), o basquete encerrou sua participação na Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) 2025, com jogos realizados no CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia. O grande destaque ficou para o Colégio Marconi, que conquistou o título em três das quatro decisões disputadas. Ainda venceu no infantil masculino na terça-feira (9), totalizando quatro medalhas de ouro.

Pelo pré-mirim masculino, o Colégio Marconi foi campeão ao vencer o Colégio Parthenon Bom Clima por 20 a 10. Também no juvenil masculino, mais uma vitória do Marconi, desta vez contra a EE Dom Paulo Rolim por 43 a 29.

No juvenil feminino, o Colégio Marconi levou mais uma e fechou com 29 a 12 contra o CEU Continental. E no mirim masculino o Colégio Presbiteriano conquistou o ouro ao vencer o Colégio Parthenon Bom Clima por 38 a 22.

O dia ainda contou com uma homenagem ao professor Haroldo Evans, coordenador da modalidade na competição, por anos de dedicação ao basquete.

Outras decisões

Outras duas finais aconteceram na terça-feira (9), com o Colégio Marconi sagrando-se campeão contra o Batista por 56 a 26 no infantil masculino. E o Colégio Parthenon Bom Clima sendo campeão do pré-mirim feminino, vencendo o Colégio Autêntico por 18 a 6.