Alunos da rede municipal participam de palestra sobre consumo consciente





Com o objetivo de apresentar o Código de Defesa do Consumidor aos alunos do 4º e 5º anos das escolas da rede municipal, nesta quarta-feira (9), a EPG Zulma Castanheira de Oliveira, no Parque Cecap, recebeu o projeto Procon nas Escolas. A iniciativa promove palestras interativas com linguagem simples, acessível e a missão de formar jovens consumidores responsáveis, conscientes e conhecedores de seus direitos e deveres.

Realizado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com a Secretaria de Educação, a iniciativa contempla 18 unidades escolares inscritas. No início da palestra, o responsável técnico do Procon, Henrique Dias, apresentou de forma prática como funciona a relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, por meio de uma simulação de compra com as crianças. A encenação serviu de exemplo para explicar a atuação do Procon em informar, defender e orientar os consumidores.

Entre os temas abordados estão a importância de receber e guardar a nota ou cupom fiscal da compra, os termos de garantia e o manual de instruções para utilização correta do produto, além da atenção à validade dos alimentos. Também foram destacados os cuidados para identificar propagandas enganosas, compra pela internet, bem como os riscos de jogos de aplicativos, que oferecem fases gratuitas inicialmente, mas depois passam a ser cobrados.

A palestra enfatizou ainda que é fundamental cultivar a responsabilidade desde cedo como base da educação financeira. As crianças aprenderam a diferença entre ser consumidor que compra por necessidade do consumista que compra por impulso, desenvolvendo o hábito de poupar, fazer reservas de emergência, pois com planejamento é possível alcançar objetivos maiores.

Além da EPG Zulma Castanheira, participam do projeto educativo as EPGs Felício Marcondes, Rubem Alves, Tia Anastácia, Deucélia Adegas Pera, Gilmar Lopes, Eugênio Celeste Filho, Assis Ferreira, Josafá Tito Figueiredo, Zilda Furini Fanganiello, Carlos Drummond de Andrade, Virgilina Serra Zoppi, D’Almeida Barbosa, Marfilha Belloti Gonçalves, Francisco Antunes Filho, Amador Bueno, Evanira Vieira Romão e Alfredo Volpi.