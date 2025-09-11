Fundo social encerra Campanha do Agasalho 2025 com mais de 25 mil peças arrecadadas





A Campanha do Agasalho 2025 em Guarulhos terminou com excelentes resultados. Mais de 25 mil peças foram arrecadadas para famílias em situação de vulnerabilidade, aquecendo não só o corpo, mas também o coração da população e de parceiros que abraçaram a causa.

A Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade se mobilizaram intensamente, com mais de 200 locais de arrecadação espalhados por Guarulhos, entre empresas, escolas, comércios e instituições. O ponto de coleta no Sonda Supermercados – unidade Vila Rio marcou a reta final da campanha, reforçando ainda mais o impacto dessa corrente do bem.

Desde maio, quando a campanha foi lançada, a iniciativa realizou diversas ações, entre elas as edições do Varal Solidário, que beneficiaram mais de 1.000 famílias com roupas e cobertores distribuídos diretamente.

Mesmo após o encerramento, a equipe segue trabalhando na triagem de todas as doações recebidas. Mais do que números, a campanha mostrou que quando a solidariedade se multiplica, o resultado é transformador.