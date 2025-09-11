Prefeitura abre inscrições para comércio de flores e velas no feriado de Finados





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), informa que estarão abertas, entre os dias 15 de setembro e 3 de outubro de 2025, as inscrições para a comercialização de flores e velas durante o feriado de Finados. A atividade ocorrerá nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 17h, nas proximidades dos cemitérios públicos do município.

As vagas serão distribuídas nos seguintes locais:

Necrópole Campo Santo (Vila Rio) – 6 vagas para flores e 6 para velas;

Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso – 5 vagas para flores e 6 para velas;

Cemitério São Judas Tadeu – 3 vagas para flores e 3 para velas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, mediante agendamento prévio pelo site agendafacil.guarulhos.sp.gov.br ou online pelo portal fazenda.guarulhos.sp.gov.br

Para se inscrever, o interessado deverá anexar os seguintes documentos ao processo SEI nº 1116.2025/0002956-6:

Requerimento padrão preenchido (especificando o ramo: velas ou flores);

Cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência atualizado (até 90 dias).

O sorteio das vagas acontecerá no dia 13 de outubro de 2025, às 10h, na sede da SDU (Av. Tiradentes, 3198 – Bom Clima). É obrigatória a presença do requerente ou de um representante legal com procuração reconhecida em cartório e atestado médico, em caso de ausência justificada.

Taxas

Velas (barraca 2x1m): R$ 100,25;

Flores (barraca 3x2m): R$ 101,79.

O boleto da taxa deverá ser retirado no dia 20 de outubro, na nova sede da SDU (o endereço será divulgado em breve), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. A entrega das autorizações será feita no dia 24 de outubro, no mesmo local e horários.

Regras e condições

Os permissionários deverão seguir rigorosamente os protocolos sanitários, normas de segurança e condições operacionais determinadas pelos órgãos competentes. Dentre as exigências estão:

Respeitar o horário das atividades (8h às 17h);

Manter o local limpo e organizado;

Comercializar apenas vasos de flores sem proteção plástica;

Estar presente no local com a autorização em mãos;

Não realizar ligações elétricas fora dos padrões da concessionária EDP Bandeirantes.

O descumprimento das normas poderá acarretar a revogação imediata da autorização e outras sanções.