Movimento Cultural leva mais de 20 atrações gratuitas ao Jardim Presidente Dutra neste sábado

A Praça Orobó receberá neste sábado (13), a partir das 11h30, o Movimento Cultural, evento que leva mais de 20 atrações completamente gratuitas ao público da região do Jardim Presidente Dutra. Criada para enaltecer a diversidade cultural da cidade, a programação inclui apresentações teatrais, circenses, musicais e de dança, grafite, cinema, contação de histórias e muito mais.
A programação
Palco Música
11h30 – DJ Bonne Dee
12h – Patati Patatá
14h – Natany Kresky convida James C. e Meyson Vieira
16h – Wander Tok Final convida Tribo Guaru
17h40 – Banda Chic in Soul convida Mistério 2D
19h – Gaab
Espaço Cinema
12h – Exibições de curtas e desenhos
15h – Coletivo Bueiro Aberto
16h – Exibições de curtas e desenhos
17h – Tico Barreto convida Wesley Gabriel (Kinoférico)
Espaço Oficinas
12h – Oficina de Penteados Afro (Tranças)
12h – Oficina de Grafite do Coletivo CoCria
15h – Oficina de Stencil do Coletivo CoCria
Palco Teatro, Circo & Poesia
12h – Slam do Prego
13h30 – Bete Rizzo
15h – Cia Ruela
16h – Mágico Kabuto
18h40 – Edson Teles
Vivências
12h – Coco de Muié
15h – Capoeira e Samba de Roda ECE Brasil
17h10 – Afoxé Omo Oya
17h40 – Sambarock na Veia
Serviço
Movimento Cultural Guarulhos
13 de setembro, das 12h às 20h
Praça Orobó – Jardim Presidente Dutra, Guarulhos
Evento gratuito