Campanha de Doação de Sangue ultrapassa meta e arrecada 180 bolsas no Aeroporto de Guarulhos





A 7ª Campanha de Doação de Sangue no Aeroporto Internacional de Guarulhos arrecadou um total de 180 bolsas entre terça (9) e quarta-feira (10). A marca expressiva ultrapassou a meta estimada pela organização e representa a possibilidade de salvar até 720 vidas. A ação confirma o profundo espírito solidário da comunidade aeroportuária e da população local.

A iniciativa, resultado da colaboração entre a Prefeitura de Guarulhos, a Fundação Pró-Sangue e a GRU Airport, reforça a importância vital da doação de sangue e da responsabilidade social. Ao longo dos dois dias, colaboradores, passageiros e a comunidade em geral demonstraram seu compromisso em fazer a diferença.

Requisitos e informações essenciais

Para garantir a segurança e eficácia do processo, todos os doadores precisaram apresentar um documento original com foto, emitido por órgão oficial, e passaram por uma triagem rigorosa, seguindo as normas estabelecidas pela Fundação Pró-Sangue.

Aqueles que desejam obter mais informações sobre os requisitos básicos para doar sangue podem acessar o site oficial da Fundação Pró-Sangue.

Esta campanha, que nasceu com o propósito de abastecer os estoques de sangue e facilitar o acesso dos doadores, provou mais uma vez que um gesto simples, rápido e seguro pode ter um impacto transformador na vida de inúmeras pessoas.