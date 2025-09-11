Prefeitura doa 1,1 mil mudas de árvores a funcionários de farmacêutica em alusão ao Setembro Amarelo





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, participou nesta quarta-feira (10) da Campanha Setembro Amarelo da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos. Foram distribuídas aos funcionários da empresa 1,1 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica.

As espécies doadas foram ipês-roxo e amarelo, uvaia, araçá-vermelho, cereja-do-rio-grande, urucum dentre outras. O plantio de árvores é importante para a saúde mental, pois um ambiente arborizado é capaz de contribuir com a redução do estresse e da ansiedade, além de melhor o humor e a satisfação com a vida. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio

A arborização urbana também é importante também para o combate às mudanças climáticas, visto que reduz a temperatura ambiente, melhora a qualidade do ar e ainda colabora para diminuir alagamentos e enchentes.

As mudas distribuídas foram produzidas no Horto Florestal de Guarulhos, por meio de sementes coletadas na própria cidade.

*Dia da Árvore*

Em setembro também se comemoram o Dia da Árvore (21) e o início da Primavera (22). Para celebrar as datas, a Secretaria do Verde preparou ações de plantios abertos à participação de todos, conforme relação abaixo.

Dia 11 – quinta-feira – 9h

Escola da Prefeitura Jean Piaget

Rua Maria Luísa Périco, 137 – Jd. Acácio

Dia 13 – sábado – 9h

CEU Bonsucesso

Av. Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Dia 20 – sábado – 9h

Margens do Córrego dos Cubas

Av. dr. Carlos de Campos, s/nº – Cidade Maia