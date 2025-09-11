Exposição no CEU Bonsucesso revela relação da terra com ancestralidade negra e indígena





O CEU Bonsucesso recebe entre os dias 13 de setembro e 20 de novembro, de segunda a sexta, das 7h às 21h, sábados e domingos, das 8h às 17h, a exposição Corpo-Terra, produção do artista Gilberto Junior, que vem trabalhando a relação da terra com sua ancestralidade negra e indígena. A abertura da exposição neste sábado (13), às 14h, conta com vernissage e encontro do artista com o público.

Corpo-Terra traz uma forte conexão com a memória e a identidade da população negra, na qual muitas pessoas se reconhecem e reconhecem seus parentes nas pinturas, estimulando memórias, lembranças e identificações.

Corpo-terra apresenta pinturas que utilizam diversos suportes e tintas artesanais de terra, investigando a relação do corpo com a terra, experimentando a materialidade, a cor, a textura e a poética dessa relação.

A exposição é composta por 24 quadros, dos quais nove de grande porte (70x170cm) e 15 menores, um vídeo documentário sobre o trabalho do artista com 30 minutos de duração, com três vídeo-performances, vídeos de processos construtivos e exposição de materiais e processos de produção das tintas que compõem as obras.

No encerramento da exposição, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, os visitantes também poderão participar de uma oficina de tinta de terras.

Relevância e circulação

Corpo-terra é uma exposição que já ocorreu na Pinacoteca de Bauru e na Pinacoteca Fórum das Artes de Botucatu, e movimentou cerca de 2 mil pessoas durante o período de exposição, e muitas visitas guiadas de escolas, gerando muitas reflexões sobre a relação da terra, com o corpo e com ancestralidade afrodiaspórica.

O projeto é importante por apresentar o potencial das tintas de terra em pintura artística, através da pesquisa de produção e aplicação das tintas de terra do artista Gilberto Junior, tintas produzidas artesanalmente, que desde 2015 vem sendo aplicadas em diversos suportes e formatos, bem como a construção de suportes com terra.

As tintas artesanais de terra são materiais de baixo impacto ambiental, acessível de baixo-custo e fácil produção, que instiga as pessoas a experimentar e utilizar esse material em seu cotidiano, estimulando a produção artística para pessoas que tem dificuldade em acessar os materiais artísticos.

A exposição Corpo-Terra é um projeto realizado com recursos do ProAc, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo do Estado de São Paulo, e apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos. O CEU Bonsucesso fica na Av. Paschoal Thomeu, s/n°.

Para mais informações sobre a exposição, siga o perfil do artista no Instagram @gilbertojuniorpinturacomterra