Rotary Run 2025 promete movimentar a cidade com esporte e solidariedade

Um evento que une saúde, bem-estar e solidariedade, com o lema: “Corra para fazer o bem”.
A corrida é organizada pelo Rotary Club de Guarulhos, é um convite para que as empresas e população em geral unam forças para causas sociais enquanto pratica atividade física.
Marcada para este domingo, 14 de setembro, com largada no Bosque Maia, a Rotary Run contará com percursos de 5K e 10K, contando também com a caminhada de 3K incentivando também a participação de todas as pessoas e idade.
Além da prática esportiva, o evento tem um propósito social transformador: reverter recursos para projetos sociais do Rotary, apoiando ações em áreas do esporte, saúde, educação e inclusão.
Mais do que correr, a ideia é mobilizar a cidade para cuidar de quem mais precisa.
Cada patrocínio e inscrição, unidos são passos rumo a uma cidade melhor.
Todos as pessoas participantes recebem um kit exclusivo com a camiseta oficial, número de peito, chip, voucher de apoiadores, e ao completar o percurso recebem a medalha, e as primeiras colocações o troféu.
Ao final da corrida, o evento segue com área de convivência e ações proporcionadas pelos patrocinadores, promovendo um verdadeiro momento de descontração e bem-estar.
SERVIÇO
? Rotary Run 2025
? Data: 14 de setembro
? Horário da largada: 7h
? Local: Bosque Maia
? Percursos:
Corridas de 5K e 10K Caminhada 3K
Redes sociais: @rotaryrun