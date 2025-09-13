Rotary Run 2025 promete movimentar a cidade com esporte e solidariedade

Um evento que une saúde, bem-estar e solidariedade, com o lema: “Corra para fazer o bem”.

A corrida é organizada pelo Rotary Club de Guarulhos, é um convite para que as empresas e população em geral unam forças para causas sociais enquanto pratica atividade física.

Marcada para este domingo, 14 de setembro, com largada no Bosque Maia, a Rotary Run contará com percursos de 5K e 10K, contando também com a caminhada de 3K incentivando também a participação de todas as pessoas e idade.

Além da prática esportiva, o evento tem um propósito social transformador: reverter recursos para projetos sociais do Rotary, apoiando ações em áreas do esporte, saúde, educação e inclusão.

Mais do que correr, a ideia é mobilizar a cidade para cuidar de quem mais precisa.

Cada patrocínio e inscrição, unidos são passos rumo a uma cidade melhor.

Todos as pessoas participantes recebem um kit exclusivo com a camiseta oficial, número de peito, chip, voucher de apoiadores, e ao completar o percurso recebem a medalha, e as primeiras colocações o troféu.

Ao final da corrida, o evento segue com área de convivência e ações proporcionadas pelos patrocinadores, promovendo um verdadeiro momento de descontração e bem-estar.

SERVIÇO

? Rotary Run 2025

? Data: 14 de setembro

? Horário da largada: 7h

? Local: Bosque Maia

? Percursos:

Corridas de 5K e 10K Caminhada 3K

Redes sociais: @rotaryrun