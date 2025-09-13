GCM contra o tráfico prende quatro criminosos e apreende mais de 15 kg de drogas em Guarulhos





Ações da GCM (Guarda Civil Municipal) estão protegendo a população das drogas e livrando Guarulhos do tráfico. Nos últimos dois dias, o trabalho eficaz dos agentes de segurança gerou a prisão de quatro criminosos em flagrante e a apreensão de mais de 15 quilos de entorpecentes.

Na última quinta-feira (11), no Parque Residencial Bambi, agentes da Inspetoria Norte prenderam um traficante reincidente com 900 gramas de drogas dentro de uma mochila, distribuídas em 427 porções de cocaína e 136 de maconha, além de uma balança de precisão e três cadernos de anotações do tráfico.

No mesmo dia, agentes da Inspetoria Leste prenderam um traficante e apreenderam 800 gramas de entorpecentes no Jardim Nova Cidade. Ele foi pego carregando uma sacola com as substâncias ilícitas, sendo 180 porções de cocaína e 123 de maconha, além de R$ 120,00 em dinheiro.

A Ronda Ostensiva (Romu) também atuou no combate ao tráfico na noite de quinta-feira e prendeu um criminoso com 400 gramas de cocaína e R$ 32,00 em dinheiro no bairro Cidade Parque Alvorada. As drogas estavam em 325 porções embaladas para a comercialização ilegal.

Na sexta-feira (12), mais de 13 quilos de drogas foram apreendidos pela GCM. No Jardim Ansalca, agentes da Inspetoria Leste localizaram duas sacolas contendo 1348 porções de cocaína e 1186 de maconha, totalizando 4,3 kg de entorpecentes, além de um aparelho celular. Na Vila Rio de Janeiro, a Romu prendeu um traficante com 9,5 kg de drogas. Ele tentou fugir, mas foi interceptado carregando uma mochila contendo 1790 porções de maconha e 661 de cocaína.