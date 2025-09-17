UNG sedia Prêmio Excelência Educacional e celebra conquistas da alfabetização no município





Na última sexta-feira (12), a Universidade Guarulhos (UNG), por meio do Projeto Educare, sediou a cerimônia do Prêmio Excelência Educacional da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ela aconteceu no Anfiteatro F da Instituição. Gestores de escolas das redes municipal e estadual de ensino receberam uma homenagem pelo desempenho no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), em 2024.

Participaram da solenidade de entrega do certificado: o secretário de Educação, Silvio Rodrigues; a subsecretária, Minéia Fratelli; a dirigente da regional Sul, Maria Aparecida Barretos; o dirigente regional da Guarulhos Norte, Marcelo Fernandes da Silva; a diretora do departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, Daniela Hikawa; e a diretora de Cooperação com os Municípios da Seduc, Márcia Bernardes.

Ao todo, 30 escolas da rede pública municipal foram premiadas pelo programa Alfabetiza Juntos SP, voltado à alfabetização de alunos entre os 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. Para Minéia Fratelli, a parceria existente entre Estado e município é fundamental para o avanço na educação. “Em Guarulhos, temos muitos gestores competentes. Tenho certeza que esta parceria da Secretaria de Educação do Estadão de São Paulo com a cidade vai trazer indicadores de alfabetização cada vez mais positivos”, informou a subsecretária.

De acordo com o reitor da Universidade, Yuri Neiman, o papel da UNG, como Instituição de Ensino Superior, é apoiar iniciativas responsáveis por valorizar a qualidade da educação desde os primeiros anos de alfabetização até a formação universitária. “A entrega dos certificados de desempenho aos gestores de ensino de nossa cidade é o reflexo de que projetos como o Alfabetiza Juntos SP seguem o caminho certo”, destacou.