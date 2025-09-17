Prefeitura capacita 1.000 servidores para gestão de processos eletrônicos





Nesta terça-feira (16) a Escola de Administração Pública Municipal (Esap) de Guarulhos, integrante do Departamento de Modernização Administrativa, atingiu o milésimo servidor capacitado para o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – ferramenta de produção e gerenciamento de documentos e processos eletrônicos. Iniciadas em fevereiro, as capacitações já ocorreram para 38 turmas de funcionários das diversas secretarias municipais.

A formação tem oito horas de duração e visa a promover a otimização dos procedimentos internos e migração de documentos para o meio digital, já que desde o último dia 31 de março o uso do sistema se tornou obrigatório em toda a Prefeitura, conforme determinado pela Secretaria de Gestão.

A técnica de enfermagem concursada Raquel Souza atua na administração municipal há pouco mais de cinco anos e foi a milésima funcionária capacitada. Atualmente lotada na Subsecretaria de Políticas para as Mulheres como chefe de seção técnica, ela considerou a aula bem completa e se sente segura para adequar o conhecimento adquirido à rotina do dia a dia e à necessidade do trabalho.

Para o Departamento de Modernização da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o SEI transformou a forma de a Prefeitura trabalhar, trazendo mais agilidade, transparência, eficiência, economia com a redução do consumo de papel e, consequentemente, menor impacto sobre o meio ambiente. Para contemplar um maior número de servidores, a Esap realizou capacitações para turmas específicas como a dos agentes de recursos humanos, de funcionários da Secretaria da Fazenda, entre outras

Sistema Eletrônico de Informações

O SEI possibilita a abertura de processos administrativos, emissão de memorandos e ofícios, envio de solicitações internas e qualquer outro trâmite documental ou comunicação oficial. Além disso, todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente dentro da própria plataforma do SEI, tanto por usuários internos quanto externos, sem necessidade do uso de ferramentas externas, como o Gov.br.

A ferramenta, cedida gratuitamente à administração pública, foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) como forma de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos.

O Sistema Eletrônico de Informações foi adotado como solução oficial do Processo Eletrônico Nacional (PEN) e está sendo implantado em diversos órgãos e entidades das esferas municipais, estaduais e federais.

Em Guarulhos a plataforma do SEI já está integrada a Câmara Municipal de Guarulhos. A equipe técnica da ferramenta está implementando o recurso do SEI Federação que permite o tramite de processos eletrônicos entre os entes públicos e, brevemente, disponibilizará o módulo de peticionamento, por meio do qual o munícipe poderá abrir processos diretamente na plataforma eletrônica.