Campanha do Agasalho 2025 arrecada 100 mil peças em Guarulhos





A solidariedade mais uma vez falou mais alto em Guarulhos. A Campanha do Agasalho 2025 superou todas as expectativas e arrecadou 100 mil peças, entre roupas, calçados e cobertores, destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Desde o lançamento, realizado com a participação especial da banda Mamonas Assassinas – O Legado, a campanha já demonstrava que seria um grande sucesso. Foram mais de 200 pontos de coleta espalhados por toda a cidade, garantindo que a população tivesse fácil acesso para doar e participar dessa corrente do bem.

Uma das grandes novidades desta edição foi o Varal Solidário, realizado pela primeira vez em 2025. Ao longo da campanha, foram organizadas mais de 10 edições em diferentes bairros, permitindo que as famílias escolhessem diretamente as peças de que mais precisavam. O sucesso da iniciativa garantiu que o projeto continue durante todo o ano, ampliando ainda mais o alcance da solidariedade na cidade.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Carol Sanches, ver a cidade mobilizada em prol do próximo mostra a grandeza do povo de Guarulhos, e cada doação representa esperança e cuidado com quem mais precisa.

O balanço da campanha prova que, quando população, empresas e instituições se unem, os resultados vão muito além dos números: transformam vidas e fortalecem a solidariedade em nossa cidade.