Prefeitura de Guarulhos remove 85 toneladas de descarte irregular na Vila Paraíso





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), removeu 85 toneladas de resíduos descartados irregularmente nas margens do córrego Cocho Velho, na Vila Paraíso. O serviço, realizado nesta quarta-feira (17), foi supervisionado pela Regional Cidade Satélite.

A operação contou com o apoio de uma retroescavadeira para a retirada dos resíduos, além de um caminhão para o transporte. Todo o material recolhido foi destinado a local apropriado.

Roçagem

Também nesta quarta-feira, a Regional Centro da SAR supervisionou o serviço de roçagem realizado nas margens de um trecho do córrego dos Japoneses, localizado na avenida Prefeito Antônio da Costa Santos, no Jardim Rossi.

O mato alto foi cortado manualmente e com o auxílio de roçadeiras mecânicas. Os resíduos gerados foram recolhidos e armazenados em local adequado.

A população pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade denunciando o descarte irregular de resíduos pelo telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.