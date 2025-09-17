Guarulhos Cidadania promove dia de serviços gratuitos, cultura e lazer no Parque Uirapuru





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, realiza mais uma edição do Guarulhos Cidadania no próximo sábado (20), das 9h às 15h, na ACM Uirapuru, localizada na Rua Crato, 197 – Parque Uirapuru.

O evento tem como objetivo levar à população um dia repleto de direitos, assistência e lazer em um só lugar, com uma ampla oferta de serviços essenciais, atividades culturais e entretenimento para todas as idades.

Entre os serviços oferecidos estão: consultoria e serviços públicos; atendimento social e jurídico; atualização do CadÚnico e orientações sobre benefícios; inscrição para oportunidades de emprego; atendimento de saúde básica; serviços de beleza e bem-estar; atrações culturais; atividades interativas; diversão para as crianças; e o Varal Solidário.

A ação conta com o apoio de diversas instituições e parceiros, como CRAS Cumbica, ACM, Fundo Social de Solidariedade, ASBRAD, Defensoria Pública, Eniac, EDP, Bandeirantes, Projeto Lindo Olhar, Procon, JP Cargo e UNISA.

O Guarulhos Cidadania reafirma o compromisso da administração municipal em promover cidadania, inclusão social e bem-estar à população, com um atendimento humanizado e descentralizado.