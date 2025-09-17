CastraPet Móvel atende região da Ponte Grande na próxima semana





A van do CastraPet Móvel, serviço da Prefeitura de Guarulhos que leva cirurgias de castração gratuita de cães e gatos com até 20 kg, atenderá a região da Ponte Grande na próxima semana. O veículo ficará estacionado no Ginásio Arnaldo José Celeste, na avenida Domingos Fanganiello, 315.

As inscrições serão realizadas no local, na segunda-feira (22), das 9h ao meio-dia. Para inscrição é necessário ser maior de 18 anos, levar RG, CPF e comprovante de residência de Guarulhos. As vagas são limitadas.

As cirurgias serão realizadas entre terça-feira (23) e sexta-feira (26) no mesmo local. Mais orientações serão passadas aos tutores que conseguirem marcar a cirurgia. A castração de cães e gatos traz vários benefícios, como, por exemplo, a prevenção de doenças nos órgãos reprodutores, tumores, redução da agressividade e de comportamentos indesejáveis como a marcação de território e a reprodução sem controle.

O serviço é oferecido por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, e visa a proporcionar maior comodidade aos tutores, principalmente àqueles que têm dificuldade ou até mesmo não podem se deslocar com seus animais até outros bairros.

Adote

O abrigo da Prefeitura, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis no Portal Proteção Animal https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.