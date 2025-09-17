Pessoas com deficiência visual participam de trilha no Zoológico da Prefeitura de Guarulhos

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu, na última terça-feira (16), mais uma edição do Rolezinho de Bengala para os alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), que participaram da Trilha das Árvores do Zoológico da Prefeitura de Guarulhos. A proposta do Rolezinho de Bengala é que os integrantes façam o reconhecimento do espaço com o uso da bengala e coloquem em prática as técnicas aprendidas nas aulas de orientação e mobilidade.

Os participantes foram recebidos, acompanhados e auxiliados por biólogos e estagiários do Zoo durante toda a atividade. Eles conheceram e puderam tocar em árvores como pau-brasil, jaboticabeiras e até urucum, despertando também a sensibilidade tátil e as memórias afetivas e olfativas de cada um. Em cada parada do trajeto havia um desafio e, ao final da trilha, receberem um prêmio.

Adriana Benedito, moradora do Taboão, tem baixa visão e aprovou a iniciativa. Ela comemorou seu aniversário durante o rolezinho junto aos novos amigos que fez este ano ao entrar no Peis.

Os assistidos da subsecretaria também participaram da oficina de lápis semente, atividade muito interativa e inclusiva realizada pela equipe de educação ambiental da Sabesp, na qual caminharam pelo espaço e aprenderam mais sobre a fauna e a flora do local.

A trilha no Zoológico mostrou que inclusão também é viver experiências únicas e cada descoberta das pessoas com deficiência reforça que elas têm direito a participar plenamente da vida e da sociedade.