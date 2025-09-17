Casas da Mulher Clara Maria realizam oficinas gratuitas de automaquiagem





Desde o início desta semana, a Prefeitura de Guarulhos tem realizado oficinas gratuitas de automaquiagem nas cinco Casas da Mulher Clara Maria, sendo que elas já ocorreram nas unidades Bom Clima e Haroldo Veloso. Nesta quarta-feira (17), a atividade aconteceu na unidade do CEU Pimentas.

Ministrada pela consultora Monique Oliveira, a oficina apresenta uma maquiagem prática, fácil, rápida para o dia a dia e que pode ser usada em qualquer ocasião. Entre os assuntos tratados estão cuidados com a pele (limpeza, hidratação e proteção); escolha do tom ideal da base; aplicação de blush, rímel e batom, e preenchimento de sobrancelhas.

A automaquiagem, segundo Monique, resgata a autoestima, possibilitando que as mulheres se sintam mais confiantes e bonitas e percebam que podem conquistar tudo o que almejam.

Aos 72 anos, a aposentada Joana D’Arc Velloso Pereira participou da aula que considerou muito eficiente porque aprendeu a usar corretamente os produtos de beleza. Já a vendedora Geane Figueira Fiel de Alencar, de 54 anos, contou que não sabia se maquiar, nem a ordem correta de usar o hidratante, o pó e a base. Moradora do Ponte Alta, ela achou a professora muito didática.

A programação das oficinas de maquiagem prossegue nesta quinta-feira (18), na Casa da Mulher Haroldo Veloso, e termina na sexta-feira (19), na unidade Vila Galvão.

A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.