Teatro Adamastor recebe Banda Sinfônica de Guarulhos em apresentação gratuita nesta quinta-feira





O palco do Teatro Adamastor recebe nesta quinta-feira (2), às 20h, a Banda Sinfônica do Conservatório com o concerto “Paisagens Sonoras”, que apresenta um repertório repleto de ritmos festivos e de cores exóticas, destacando a força da música de concerto contemporânea com obras de grandes compositores, sob a direção artística e regência do Maestro Marcelo Mendonça. A apresentação é gratuita e os ingressos começam a ser distribuídos na portaria do evento com uma hora de antecedência.

Entre as atrações da noite estão a majestosa “Celebration Fanfare”, de Robert W. Smith, uma abertura cheia de energia e brilho, a atmosfera gelada e cinematográfica de “Antarctica”, de Carl Wittrock, que conduz o público a uma expedição pelas paisagens polares, a vivacidade mediterrânea de Costa Del Sol, de David Shaffer, com seus ritmos quentes e envolventes e os perfumes e danças do Oriente Médio em “Arabian Dances”, de Brian Balmages, rica em escalas e cores instrumentais.

Em homenagem ao Dia das Crianças, o concerto também contará com a inclusão de, ao menos, três peças especiais dedicadas ao universo infantil, trazendo momentos lúdicos e de interação para toda a família. Para os alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, a presença no concerto vale carimbo.

Serviço

Banda Sinfônica do Conservatório – Paisagens Sonoras

Quinta-feira – 2 de outubro, às 20h

Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo)

Gratuito | Distribuição de ingressos com uma hora de antecedência

Classificação: Livre