Prefeitura implanta equipes 24 horas para remoção de árvores





Com a chegada da época das chuvas, a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS) implantou equipes de plantão 24 horas sete dias por semana, para remoção de árvores em ocorrências de quedas.

A Divisão de Podas e Remoções já conta com equipe noturna e com a implantação do plantão 24 horas o tempo de remoção e desobstrução das vias será o menor possível, minimizando os transtornos causados pelos efeitos das ações do clima sobre a arborização urbana.

Na segunda-feira (22), o temporal que atingiu a cidade causou a queda de 16 árvores, sendo que a maior delas caiu na estrada do Morro Grande, no jardim Marmelo, sendo que, para a sua remoção com segurança, foi necessária a participação da concessionária de energia elétrica para desligamento da rede.

O baixo número de ocorrências de quedas de árvores na cidade em relação a anos anteriores, é resultado das podas preventivas que vêm sendo feitas pela SVCS. Desde janeiro deste ano 4,5 mil árvores já foram podadas.

Do dia 22 ao dia 29, as equipes de remoção atuaram na desobstrução das ruas Santina no Cabuçu; Hungria, no Parque das Nações, e Platina no Jardim Almeida Prado. As equipes são acionadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.