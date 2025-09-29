GCM de Guarulhos realiza operação integrada em cidades do Alto Tietê





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, em parceria com agentes das GCMs de Arujá e Itaquaquecetuba, realizaram uma operação integrada nos limites das cidades do Alto Tietê. As ações são planejadas e desenvolvidas com o objetivo de inibir furtos, roubos e tráfico de entorpecentes, trazendo assim mais segurança e tranquilidade aos moradores.

Guarulhos e outras 13 cidades fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), com estratégias definidas por um conselho formado pelos prefeitos da região. Segundo o secretário de Segurança Urbana (SSU) de Guarulhos, Gilson Hélio Jesus dos Santos, a integração tem produzido efeitos positivos, reduzindo os índices de criminalidade e aumentando o número de prisões, de apreensão de armas e entorpecentes e de localização de veículos roubados e furtados.