Cata-Tralha atende Jardim Adriana e mais 17 bairros neste final de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (18) pelas ruas dos bairros Jardim Adriana, Jardim Diogo, Jardim Célia, Jardim dos Afonsos, Jardim Nova Guarulhos, Parque Continental IV, Vila Sítio dos Morros e Jardim Pinheiros. No domingo (19) os bairros atendidos serão Parque Flamengo, Vila São João Batista, Jardim Maria Aparecida, Jardim Irene, Jardim Vera, Parque das Laranjeiras, Jardim Santa Maria, Jardim Almeida Prado e Cidade Martins.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado, dia 18

Jardim Adriana

Rua Américo Dias Ferreira, rua Antônio Avelino Neves, rua Antônio Garcia Ferreira, rua Antônio Marciano, rua Arthur Gonçalves Filho, rua Astrogildo Lucas Garcia, rua Benedicto Caetano da Cruz, rua Bernardino Veigas Teixeira, rua Capitão Zineu Simionato, rua Cecília Maria Vallardi Saraceni, rua Clóvis Fernandes de Lima, rua Doutor Ricardo Ferreira dos Reis, rua Elvira Pires de Oliveira, rua Floro de Oliveira, rua Francisco Gomes da Silva, rua Geremias Joaquim Pereira, rua Guido Arbelli, rua Hermínio Amado, rua Hugo de Aguiar, rua lrani Alves de Camargo, rua lzaias José Benedito, rua Joana Reche Reche, rua Joaquim Prudente Correia, rua Jordano Bazana, rua José Carlos dos Santos Pires, rua José Santino da Silva, rua João Cattani, rua João Gomes, rua Luiz Fagundes, rua Maria Vilaça da Silva, rua Mariano Moya Peramos, rua Marilene Lima Pereira, rua Milton Antônio de Magalhaes Fiusa, rua Nelson Fuchs, rua Nicolau Falei, rua Orlando Segala, rua Padre Roberto Landell de Moura, rua Pedro Fernandes Biscaino, rua Samuel Libério de Avila, rua Santo Valotto, rua Suelen Poli Sartor, rua Sérgio de Figueredo Ferreira, rua Vicenta Robles, rua Vicente Troise, rua Walter Pereira de Lima, rua Wilson Messias, rua da Granja, rua Andorinha, rua Arara, rua Beija-Flor, rua Cardeal, rua Curió, rua Falcão Dourado, rua Fénix, avenida Gaivota Preta, rua Paloma, rua Patativa, avenida Rouxinol, rua dos Pássaros.

Jardim Diogo

Rua Beira Rio, rua C, rua Edgard, rua Elvira, viela Matias Barbosa, viela Pedro Teixeira, rua Projetada, rua Rio Novo do Sul, rua Santana do Deserto.

Jardim Célia

Rua Buenos Aires, rua Marabá Paulista, rua Mirinzal, rua Salgado, rua Santa Inês, rua Santa lzabel do lvaí, rua Santo Antônio do lca, rua Santo Eurico, rua São José do Piauí.

Jardim dos Afonsos

Rua Delmiro, rua Narandiba, rua Onofre Gomes Soares, rua Orixá, rua São Benedito, rua São João Batista.

Jardim Nova Guarulhos

Rua Aparecida, rua Borba da Mata, rua Passagem Franca, rua Santa Rita das Caldas, viela São Jorge.

Parque Continental IV

Rua Benedito Trielli de Lima, rua Itálico Silingardi, rua Odorico José De Sim, rua Rita Marques de Oliveira, rua Seis A, rua Trinta e Dois A, rua Waldemar Acosta, rua João Saraiva de Souza, rua Condor, rua Colibri, rua Nain Hassan Rachid, rua Prof. Eldemar Alves de Oliveira, rua Pedro Paulo de Medeiros, rua Roberto Correa Vianna, rua Manoel Isidoro Nogueira, rua Alberto Zacharias, rua Caetano Piccardi.

Vila Sítio dos Morros

Rua Angatuba, rua Barbosa, rua Boa Vista, rua Campo dos Lírios, rua Conceição dos Ouros, rua Cícero Gomes, rua Daiane, rua Particular, rua Rafael Dias Gomes, rua Vilas Boas.

Jardim Pinheiros

Rua Cinco, rua Dois, rua Manoel Herculino Cunha, rua Quatro, rua Três, rua Francisco da Silva Caseiro, rua Mariana Cisto Augusto, rua Josefina Dalcin Caseiro, rua Augusto Caseiro, estrada dos Morros, avenida Brigadeiro Faria Lima de Oliveira.



Domingo, dia 19

Parque Flamengo

Rua Amílcar Dei Chiaro Filho, rua Caturra Montagnani, rua Doze, rua Eunice Odete Barbosa Glorigiano, rua Geraldo Higino de Carvalho, rua Gesulmina Vita Jucio, rua José Luiz Bonfai, rua José Lázaro Zanetti, rua Levi Rios de Oliveira, rua Maria Oliva Pereira Barbosa, rua Miguel Tavares, rua Nove, rua Oito, rua Olívio Liessi, rua Patrício Gomes de Menezes, rua Serafim Joaquim de Aquino, rua Treze, rua Vinte, rua Vinte e Três, rua Vinte e Um, rua Angela Papotto.

Vila São João Batista

Rua Alfredo Marcondes, rua Anhumas, avenida Antônio Carlos, vielaApa, rua Armazém, rua Caiabu, rua Caiva, rua Capela do Alto, viela Catu, rua Euclides da Cunha, rua lmbituba, rua lzaura Quedas, rua Nossa Senhora Dos Remédios, rua Olido, rua São Pedro do Paraná, avenida Wilson Celestino.

Jardim Maria Aparecida

Rua ltapira, rua Lindóia, rua Miguel Matas, rua Monte Alegre do Sul, viela Pacha, rua Paulo Shideo Futami, rua Serra Negra, rua Aguas de Lindoia.

Jardim Irene

Rua Elisa, rua Existente, rua Jurema, rua Jussara, rua Maria Antonieta, rua Maria Cristina, rua São João, rua Sílvia, estrada dos Moraes.

Jardim Vera

Rua Alice Cipriano Silva, rua Augusto de Moraes, rua Cinco, viela Dez A, rua Domingos Araújo de Almeida, rua Estelina Mendes de Amorin, rua José Ricardo dos Santos Nascimento, rua Luiza Alvaro Ferraz Khouri, rua Otacília Soares Bomfim, travessa Particular, rua Samuel Ferreira de Freitas, rua Servidão, rua Vicente de Moraes.

Parque das Laranjeiras

Rua Alzira Justina de Oliveira, rua Aquiles Guimarães, rua Arlindo Parolini, rua José Antônio Gama, rua João Domiciano dos Santos, rua João Domiciliano dos Santos, rua Maria das Dores C. de Jesus, rua Gilberto Freire, rua Clementina de Jesus, rua Carlos Alberto Carvalho Pinto, rua Dos Corretores de Imóveis.

Jardim Santa Maria

Avenida Aníbal Martins, rua lperó, rua Mercúrio, rua Netuno, rua Nuporanga.

Jardim Almeida Prado

Rua Alabama, rua Ana Alves dos Santos, rua Angola, rua Birmânia, rua Cangucu, rua Domingos Alves dos Santos, rua Eduardo Luiz de Carvalho, rua Mediterrâneo, rua Mineápolis, rua Palmirina, rua Plutão, rua Santa Maria da Vitória, rua Saturno.

Cidade Martins

Rua Dona Amélia Martins, rua Dona Ercília Martins, rua Dona Inês Martins, rua Dona Maria de Castro, rua Dona Olga Martins, rua Doutor Vitória Martins, rua João Martins, rua Júlio Martins, avenida Manoel Isidoro Martins.