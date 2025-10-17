‘Tarde da Criança no Cacilda Becker’ é atração gratuita em São Bernardo neste sábado





A diversão da criançada está garantida neste fim de semana em São Bernardo com atividades culturais e recreativas gratuitas da Prefeitura. Novidade na programação, o ‘Tarde da Criança no Cacilda Becker’ apresentará ao público infantil espetáculos musical e circense, além de contação de histórias. A ação irá ocorrer, das 16h às 18h, no Teatro Cacilda Becker, localizado no Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro).

“Preparamos mais uma tarde muito especial em nosso teatro para acolher o público infantil, sempre com a proposta de encantar e apresentar às crianças e famílias o incrível universo da arte. As atividades são gratuitas e democratizam o acesso ao conhecimento e à cultura, dentro das ações priorizadas pela gestão do prefeito Marcelo Lima”, afirmou a secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis.

Para abrir o evento, às 14h, Regina Cezário, agente da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, fará a leitura de livros de forma lúdica, interativa e divertida. Na sequência, às 15h, será a vez do Palhaço Chokito arrancar gargalhadas das crianças e participantes de espetáculo de palhaçaria. Das 16h às 18h, Marcelo Villa apresenta repertório de músicas infantis.

‘VIVA O PAÇO’ E ‘VIVA SBC’ – Também neste fim de semana, dias 18 e 19 de outubro, a Esplanada do Paço Municipal sediará, das 14h às 20h, atividades gratuitas para o público infantil e para as famílias. No sábado, das 16h às 17h, os visitantes poderão curtir aula gratuita de zumba. No domingo, às 15h, será a vez do samba rock ganhar novos adeptos, com aula aberta. Na sequência, às 16h, DJ Dull será atração.

Nos dois dias, o evento contará com recreação para crianças, brinquedos infláveis e brincadeiras tradicionais – pião, fubeca, corrida de saco, taco, bambolê, pula corda, peteca.

Na Área Verde (Praça Giovanni Breda), no sábado e domingo, das 14h às 20h, os moradores do Assunção e região terão brincadeiras tradicionais, brinquedos e recreação infantil, com o ‘Viva SBC’. Nos dois dias, o Parque Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis) terá recreação infantil e, das 16h às 17h, aula gratuita de ritmos, também no ‘Viva SBC’.

A programação do ‘Viva o Paço’ e do ‘Viva SBC’ podem sofrer alterações de acordo com as condições climáticas do fim de semana, para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes.

Confira a programação completa:

Viva o Paço – Paço Municipal

Sábado e domingo (18 e 19/10), das 14h às 20h

Sábado

16h às 17h – Aula de Zumba

– Caminhão da Alegria;

– Brinquedos infláveis, recreação infantil, personagens e pipoca;

– Brincadeiras tradicionais (pião, fubeca, corrida de saco, taco, bambolê, pula corda, peteca)

Domingo

15h – Aula de Samba Rock

16h – DJ Dull

– Brinquedos infláveis, recreação infantil, personagens e pipoca;

– Brincadeiras tradicionais (pião, fubeca, corrida de saco, taco, bambolê, pula corda, peteca)

Viva SBC – Sábado e domingo (18 e 19/10), das 14h às 20h



Parque Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis)

16h às 17h – Aula de ritmos

– Recreação infantil

Área Verde (Praça Giovanni Breda)

– Brincadeiras tradicionais

– Brinquedos

– Recreação Infantil