Summit Agenda SP + Verde traz programação cultural gratuita no Parque Villa-Lobos





A arte e a sustentabilidade se encontram em São Paulo. Nos dias 4 e 5 de novembro, o Parque Villa-Lobos recebe uma programação cultural inédita, considerada um dos destaques do Summit Agenda SP + Verde, evento internacional Pré-COP promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo e pela Universidade de São Paulo (USP). O encontro reunirá especialistas, lideranças e representantes da sociedade para debater o desenvolvimento sustentável e economia verde. Uma estrutura completa está sendo preparada no Parque Villa-Lobos, com cinco palcos, rodada de negócios, área de inovação, Casa da Circularidade, espaço gastronômico e atrações artísticas.

O público poderá acompanhar apresentações musicais e de dança, exposições e premiações que refletem a diversidade cultural e o compromisso com a sustentabilidade. Das periferias às aldeias indígenas, do repertório clássico à música popular, a programação conecta diferentes expressões artísticas com a agenda ambiental.

Dia 4 de novembro — dança, vozes e emoção

A abertura artística será marcada pela potência da juventude e da periferia com “Raízes do Hip-Hop”, apresentado pela Fábrica de Cultura Parque Belém, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O espetáculo mergulha nas origens das danças urbanas, revelando a dança como linguagem de resistência e coletividade — um manifesto vivo da cultura hip-hop.

Na sequência, o público será envolvido pela delicadeza e potência do Coral Heliópolis do Instituto Baccarelli, projeto que transforma vidas por meio da música. Com repertório que transita entre o popular e o erudito, suas apresentações expressam solidariedade, disciplina e esperança, revelando como a arte pode formar cidadãos e fortalecer a identidade cultural da comunidade de Heliópolis.

Encerrando a noite, Zizi Possi sobe ao palco com “Choro das Águas”, homenagem à vida, à natureza e à reconstrução. Idealizado com José Possi Neto, o show reflete a solidariedade diante das tragédias causadas pelas mudanças climáticas. Com sua voz inconfundível e acompanhada ao piano por Daniel Grajew, Zizi envolve o público na força simbólica da água, enquanto a direção e a iluminação de Wagner Freire intensificam cada palavra e silêncio, criando uma experiência intimista que acolhe, emociona e transforma.

Dia 5 de novembro — ancestralidade e renascimento

A manhã começa com o Coral Indígena do Projeto Nhandé Pame – Nós Todos, que valoriza a musicalidade dos povos originários, em especial da aldeia Tapirema, etnia Tupi Guarani, localizada no território indígena Piaçaguera, município de Peruíbe, e conta com a parceria do maestro Miguel Briamonte e do coordenador da Secretaria da Justiça e Cidadania de Política para os Povos Indígenas, Cristiano Kiririndju. O grupo se apresenta ao lado de um quarteto de cordas, piano e cantora lírica, Carmen Monarcha, com arranjos originais criados pelos compositores das músicas e “rezos” em parceria com Briamonte, unindo as duas culturas, como símbolo da união entre os povos.

Ainda na manhã do dia 5, será entregue o Prêmios SP Carbono Zero promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), reconhecendo iniciativas e lideranças comprometidas com a sustentabilidade e a regeneração ambiental e social. Serão premiados os quatro primeiros lugares do SP Carbono Zero, cujo objetivo é incentivar soluções inovadoras para descarbonização nos eixos de transição energética, restauração ecológica, circularidade e mobilidade sustentável, com votação popular realizada em outubro.

Os troféus “Transformação pelo Vidro”, assinados por Débora Muszkat e feitos com vidros reaproveitados e frascos de esmalte reciclados, simbolizam a beleza da transformação e o poder regenerativo do reuso e serão entregues durante a premiação. O evento contará ainda com os Globos de Vidro, obras da artista que representam a fragilidade e a força regenerativa do planeta. Também será entregue neste mesmo segmento o Prêmio Olho na COP 30, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que realizou ações pedagógicas em escolas municipais.

À noite, o Coro da Osesp, um dos mais respeitados do país, apresenta no Villa-Lobos a excelência da música de concerto. Reconhecido por sua versatilidade e por registrar a música dos séculos XX e XXI, incluindo compositores brasileiros, o coro já se apresentou em espaços nacionais e internacionais de prestígio. Com técnica e sensibilidade, reafirma a arte como expressão universal e instrumento de reflexão sobre a preservação ambiental.

O encerramento do festival será em clima de celebração com “O Novo Baile do Simonal”, show vibrante comandado por Simoninha e Max de Castro em homenagem a Wilson Simonal. Com sucessos como “País Tropical”, “Nem Vem que Não Tem” e “Terezinha”, o espetáculo resgata a energia e a alegria das festas brasileiras das décadas de 1960 e 1970, convidando o público a dançar e celebrar a música que atravessa gerações, reafirmando a vitalidade da cultura popular brasileira.

A programação do Summit Agenda SP + Verde será permeada pela exposição fotográfica “Agenda SP + Verde: Olhares sobre a Mata Atlântica”, realizada pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) em parceria com a Casa das Rosas, ambos equipamentos da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A mostra apresenta 10 fotografias inéditas de artistas selecionados na Convocatória para Premiação por Conjunto de Obra Fotográfica 2025, lançada em comemoração aos 40 anos do tombamento da Serra do Mar.

Durante os dois dias do evento, o público poderá conferir essas obras, que antecipam parte da produção que será exibida em sua totalidade no MIS, em 2026, integrando debates sobre economia verde, desenvolvimento sustentável e preservação da Mata Atlântica. Entre os fotógrafos premiados, Lalo de Almeida e o indígena Ypituna Pankararu.

SERVIÇO:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SUMMIT AGENDA SP+VERDE

Palco Principal

04/11 (segunda-feira)

16h – “Raízes do Hip-Hop” – Fábrica de Cultura Parque Belém

18h30 – Coro Heliópolis – Instituto Baccarelli

20h – “Choro das Águas” – Zizi Possi

05/11 (terça-feira)

9h – Coral Indígena Nhandé Pame – Nós Todos

10h15 às 11h45 – Entrega dos Prêmios SP Carbono Zero e Olho na COP 30

18h30 – Coro da Osesp

20h – O Novo Baile do Simonal

Exposição Fotográfica Agenda SP + Verde: Olhares sobre a Mata Atlântica – MIS + Casa das Rosas

4 e 5 de novembro de 2025

9h às 18h

Local: espaço expositivo do Parque Villa-Lobos (disponível durante todo o evento)