Agenda Viva SP segue até domingo (19) com futebol, música, cinema, ciência itinerante e tradições paulistas





A programação da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo segue até este domingo (19) e conecta grandes exposições, shows gratuitos e ações formativas. No Museu do Futebol, a mostra “¡Cancha Brava!” percorre memórias, paixões e contradições do futebol sul-americano com instalações imersivas e obras inéditas. No Teatro Sérgio Cardoso, a exposição permanente “Sérgio Cardoso – 100 anos de histórias” celebra o legado do ator com fotos, figurinos, objetos cênicos e uma linha do tempo do artista.

No interior, a carreta itinerante do Museu Catavento estaciona em Marília com oficinas e experiências de ciência para todas as idades, enquanto o Museu da Língua Portuguesa recebe sessões gratuitas da “49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo” no projeto Luz na Tela. A semana também traz dois concertos da Orquestra do Theatro São Pedro com o programa “Il Bel Canto Italiano”, que celebra árias (canções “solo” dentro de uma ópera) de Bellini, Donizetti e Rossini em Araras e Jundiaí.

As tradições populares ganham espaço com a “Festa de Frei Galvão” no Mosteiro da Luz, que reúne programação religiosa e cultural aberta ao público. Já em Campinas, os amantes do rock poderão conferir o show gratuito da banda The Calling, dentro do projeto Orbital Rock – edição Rockphonic.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP reúne eventos que produtores culturais podem cadastrar gratuitamente para ampliar o alcance de suas ações junto ao público paulista: agendavivasp.com.br

¡Cancha Brava! – Futebol sul-americano em disputa no Museu do Futebol

Museu do Futebol – Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo. Quando? A partir de 17 de outubro, de terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h).

A nova exposição temporária do Museu do Futebol mergulha nas paixões, festas e contradições que fazem do futebol um espetáculo cultural na América do Sul. Com curadoria de Luiza Romão, Matias Pinto e Gisele de Paula, a mostra reúne obras, instalações sonoras e interativas, além de experiências imersivas que exploram a relação do esporte com arte, política e identidade.

R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia). Grátis para crianças até 7 anos e às terças-feiras.

Classificação: Livre.

Sérgio Cardoso – 100 anos de histórias no Teatro Sérgio Cardoso

Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo. Quando? de 14 de outubro à 1 de janeiro de 2026, 60 minutos antes dos espetáculos em cartaz.

A exposição permanente reúne fotos, figurinos, objetos cênicos e uma linha do tempo que conta a trajetória do ator Sérgio Cardoso, um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro. A mostra celebra o centenário de nascimento do artista e integra uma série de homenagens realizadas pelo teatro que leva seu nome.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Luz na Tela – Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no Museu da Língua Portuguesa

Auditório do Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº – Luz, São Paulo. Quando? De 16 a 18 de outubro, às 19h. Quinta, sexta e sábado.

O projeto de cinema ao ar livre do museu exibe sessões gratuitas da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A programação inclui curtas de animação, o documentário Copinha, de Joaquim Salles, e Explode São Paulo, Gil, de Maria Clara Escobar. As exibições fazem parte da iniciativa que democratiza o acesso ao cinema e valoriza produções nacionais.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Il Bel Canto Italiano – clássicos da ópera com a Orquestra do Theatro São Pedro em Araras e Jundiaí

Teatro Estadual de Araras (Araras) e Teatro Polytheama (Jundiaí). Quando? 17 de outubro, 20h. Sexta-feira. (Araras); 18 de outubro. Sábado, 20h (Jundiaí).

A Orquestra do Theatro São Pedro, sob regência de Gabriel Rhein-Schirato, apresenta árias e trechos de Bellini, Donizetti e Rossini, com os solistas Thayana Roverso, Mauricio Etchebehere e Vinícius Atique. O programa celebra o repertório romântico italiano com obras como Lucia di Lammermoor, Norma e O Barbeiro de Sevilha.

Entrada |Gratuita.

Classificação: Livre.

Festa de Frei Galvão no Mosteiro da Luz – fé, cultura e tradição no centro de São Paulo

Mosteiro da Luz – Av. Tiradentes, 676 e Rua Jorge Miranda, 43 – Luz, São Paulo – SP. Quando? Dias 18, 19, 25 e 26 de outubro. Sábados e domingos, das 8h às 19h (exceto dia 25, das 7h às 21h).

O Museu de Arte Sacra de São Paulo, em parceria com o Mosteiro da Luz, promove a tradicional Festa de Frei Galvão, uma das celebrações religiosas e culturais mais queridas da capital. A programação gratuita inclui missas, procissão, apresentações artísticas, comidas típicas e atividades para crianças, reforçando a devoção ao primeiro santo brasileiro e o valor histórico do Mosteiro.

Entrada Gratuita (sujeita à lotação).

Classificação: Livre.

The Calling – show gratuito no projeto Orbital Rock (Rockphonic) em Campinas

Praça Arautos da Paz – Vila Nogueira, Campinas – SP. Quando? 19 de outubro, das 12h às 21h.

A banda norte-americana The Calling, conhecida pelo hit “Wherever You Will Go”, se apresenta gratuitamente dentro do projeto Orbital Rock – edição Rockphonic, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas e da APAA. Antes do show principal, a programação inclui bandas como Cura, Makna e outros grupos da cena local e regional.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

IV Festa Nordestina em Santa Isabel – música, dança e sabores do Nordeste

Praça da Bandeira – Parque Santa Tereza, Santa Isabel – SP. Quando? De 24 a 25 de outubro. Sexta e sábado: o dia todo.

A quarta edição da Festa Nordestina homenageia imigrantes e descendentes, preservando e divulgando a cultura do Nordeste com shows de música e dança, além de artesanato e comidas típicas. A celebração integra a Semana do Nordestino, instituída pela Lei 2.729/2013 no município.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

