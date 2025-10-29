Polícia Civil e EDP descobrem furto de energia em fábrica de plástico em Guarulhos





Uma operação conjunta da Polícia Civil e da EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, flagrou um furto de energia em uma fábrica de plástico localizada no bairro Cumbica. A ação ocorreu na terça-feira (28/10) e foi conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Durante a vistoria, técnicos da concessionária identificaram um dispositivo instalado no medidor de energia que impedia o registro real do consumo, configurando o crime de furto. O prejuízo estimado à distribuidora ultrapassa R$ 30 mil. O proprietário do estabelecimento deve responder criminalmente, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão e multa. Além disso, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ele será obrigado a ressarcir a energia não faturada e os custos administrativos.

Entre janeiro e julho deste ano, a EDP registrou 5.326 ocorrências de furto de energia em Guarulhos. O volume de energia recuperado nas operações seria suficiente para abastecer, por um mês, o município de Guararema, que possui cerca de 31 mil habitantes.

A distribuidora destaca que tem intensificado o combate a irregularidades com o uso de inteligência artificial e medidas de blindagem mecânica em pontos de grande consumo. A parceria com órgãos públicos, como a Polícia Civil, tem contribuído para reduzir reincidências, especialmente entre clientes industriais e comerciais.

A EDP reforça ainda que o furto de energia traz riscos à segurança e prejuízos à população, podendo causar sobrecargas, interrupções no fornecimento e danos a equipamentos elétricos. Além do impacto direto nas redes, o crime também afeta a arrecadação de impostos e pode influenciar no valor das tarifas, já que parte das perdas é repassada a todos os consumidores.