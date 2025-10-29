Shopping Bonsucesso prepara Halloween com caça aos doces gratuita e personagens temáticos

O Shopping Bonsucesso entra no clima do Halloween com uma programação especial e gratuita para as crianças. No dia 2 de novembro, o empreendimento promove uma “Caça aos Doces”, que promete transformar os corredores do shopping em um verdadeiro cenário de magia, fantasia e diversão.

A atividade será dividida em três sessões, às 14h, 16h e 18h, cada uma com capacidade para 50 crianças. Guiados por três personagens temáticos, os pequenos vão embarcar em uma aventura assustadoramente divertida em busca de doces e surpresas escondidas nas lojas participantes. Entre uma risada e outra, o passeio garante momentos únicos de sustos e interação.

O ponto de encontro será em frente à Empório Alex e Quiver, onde as crianças se reúnem antes de iniciar o percurso. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita pelo site shoppingbonsucesso.com.br/cadastro/halloween-2025.

Com o objetivo de oferecer uma experiência segura e inesquecível para as famílias, o evento une o espírito lúdico do Halloween com o clima acolhedor do shopping, reforçando o compromisso do Bonsucesso em promover momentos de lazer e convivência para toda a comunidade.

Serviço

Halloween no Shopping Bonsucesso – Caça aos Doces

Data: 2/11

Horário: sessões às 14h, 16h e 18h

Ponto de encontro: em frente à Empório Alex e Quiver

Capacidade: 50 crianças por sessão

Evento gratuito

Inscrições: shoppingbonsucesso.com.br/cadastro/halloween-2025