Período de inscrições para estágio no Zoológico de Guarulhos termina nesta sexta-feira

Estudantes de medicina veterinária e biologia têm até a próxima sexta-feira, dia 31, para se inscreverem no processo seletivo para estágio no Zoológico de Guarulhos. Interessados devem preencher as informações solicitadas no link:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSet0ej3lHhh2FaHRZ7jyQDPAWp8cor7NpI9gwxY5lP7BEWo_w/viewform
O Zoológico Municipal de Guarulhos, no Jardim Rosa de França (avenida Dona Glória Pagnonceli, 344), possui cerca de 300 animais de cem espécies diferentes, incluindo alguns em risco de extinção como o mico-leão-dourado, entre outros.
