Prefeitura promove programa P.A.R.T.Y. com estudantes do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e de Saúde, promoveu na terça-feira (21), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG), o encontro do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). A edição contou com a participação de 18 estudantes do ensino médio da Escola Estadual Pimentas VII, localizada no Conjunto Marcos Freire.

Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva com o uso de óculos que simulam os efeitos na visão de um motorista sob influência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos. Eles também conheceram o funcionamento do etilômetro, aparelho utilizado para medir a concentração de álcool no organismo.

Durante o encontro, eles assistiram a palestras sobre os seguintes temas: Educação no Trânsito, com Fermino Manoel da Silva (assessor de Políticas Públicas da Semob); Fiscalização e procedimentos em situações de emergência no trânsito, com Victor Gruter (Polícia Rodoviária Federal); e atendimento de urgência, com Helder Takeo (coordenador do Samu). A programação incluiu ainda uma visita a pacientes vítimas de sinistros de trânsito internados no complexo hospitalar.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. teve origem no Canadá e é considerado um modelo de referência em diversos países. Em Guarulhos, as edições ocorrem periodicamente no HGG e contam com a participação de estudantes do ensino médio das escolas estaduais do município.

Além das secretarias de Mobilidade Urbana e de Saúde, a iniciativa conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopistas, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Uninove.