GCM resgata coruja-orelhuda presa em linha de pipa no Sítio dos Morros

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram nesta terça-feira (28) uma coruja-orelhuda que estava enroscada em linha de pipa e pendurada em uma árvore no bairro Sítio dos Morros.

A equipe foi acionada pela Central 153 após moradores da rua Barbosa perceberem a ave se debatendo a cerca de quatro metros de altura. Os agentes conseguiram resgatar o animal, que estava preso em uma linha cortante. Com ferimentos nas asas, a coruja foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP) para atendimento veterinário.

A GCM reforça que o uso de linhas cortantes, como o cerol e a linha chilena — quatro vezes mais afiada — é proibido por lei municipal (7.768/2019). Além de ser crime, essas substâncias representam grave risco a motociclistas, ciclistas, pedestres e aves silvestres, podendo causar ferimentos fatais e danos à rede elétrica.