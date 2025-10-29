Prefeitura conta com novo equipamento que agiliza o manejo de árvores na cidade

A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS) trabalha com um novo equipamento, denominado destocador, que chega para reduzir o tempo e a demanda da retirada da sobra do tronco após o corte de uma árvore.

Quando existe a necessidade de remoção de árvores, mesmo realizando corte rente ao solo, sempre permanece a base da árvore. Esse equipamento tritura toda a sobra do tronco e parte das raízes. A ação de destocamento, além de deixar o terreno pronto limpo para nova utilização, evita acidentes, propagação de pragas e doenças, que podem atingir árvores próximas.

O novo destocador é acoplado a um trator retroescavadeira, o que torna o deslocamento mais ágil no dia a dia, além de necessitar somente de um operador para o serviço.

A secretaria já contava com um equipamento similar, de menor tamanho, que é rebocado por outro veículo. O novo implemento vem se somar à frota dedicada ao manejo da arborização urbana e dos resíduos florestais.

A SVCS salienta que remoções ou podas de árvores em áreas públicas só podem ser realizadas pela Prefeitura. Por sua vez, em locais privados somente após laudo de autorização emitido pela administração municipal, caso contrário é crime ambiental com penas previstas em lei.

A Secretaria do Verde só faz a remoção de árvores doentes, com risco de queda ou em desacordo com o local, o que pode causar danos ao patrimônio ou à vida.