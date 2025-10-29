Após chuvas, Prefeitura promove limpeza de trecho do córrego Baquirivu-Mirim

Tão logo a chuva desta quarta-feira (29) cessou, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu a limpeza de um trecho do córrego Baquirivu-Mirim, localizado na região de Cumbica. O trabalho foi supervisionado pela Regional Cumbica da SAR.

A equipe que atuou no local retirou diversos tipos de resíduos que obstruíam a passagem do córrego, tais como madeira, embalagens plásticas, restos de vegetação, garrafas PET, entre outros.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Administração Municipal também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.