Governo de SP leva experiência de ficção científica à CCXP 2025







O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, participa, entre os dias 4 e 7 de dezembro, da CCXP 2025, uma das maiores convenções de cultura pop do mundo. Para esta edição, a pasta apresenta uma experiência imersiva e interativa que combina teatro, tecnologia e narrativa de ficção científica. O espaço conta com produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Inspirado em cafés antigos e na atmosfera dos clássicos do sci-fi, o estande esconde o segredo mais intrigante do evento: uma “cápsula do tempo”. O projeto propõe uma reflexão sobre o futuro das cidades e da cultura paulista, conectando inovação, criatividade e imaginação.

“Trazer uma cápsula do tempo para a CCXP é, acima de tudo, um gesto simbólico: é mostrar que São Paulo sempre olha para frente sem perder de vista aquilo que nos trouxe até aqui. Esta experiência provoca o público a imaginar futuros possíveis para o nosso estado, combinando criação artística, tecnologia e uma boa dose de ousadia. A CCXP reúne algumas das mentes mais inventivas do país, e é exatamente nesse ambiente que queremos reafirmar que São Paulo segue apostando em novas formas de contar histórias, de provocar reflexões e de inspirar caminhos”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Para contrastar com o universo high-tech da CCXP, os visitantes são recebidos em uma “cafeteria histórica”, onde luzes, sons e fumaça anunciam algo misterioso. Depois de provar um bom café, o público é conduzido a uma passagem secreta com acesso à tal cápsula, e embarca em uma jornada por diferentes futuros possíveis para São Paulo.

Durante o passeio, vídeos criados com inteligência artificial projetam paisagens futuristas do estado, enquanto efeitos de movimento tornam a experiência ainda mais real. No final, cada participante recebe um cartão-postal com estética futurista e um vídeo personalizado de sua viagem para compartilhar nas redes sociais.